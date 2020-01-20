В Кирове в один день поймали троих наркоманов

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:23:55+03:00

Экспертиза показала, что в обоих случаях в пакетиках действительно были наркотики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кирове задержали троих наркоманов. Об этом сообщает кировское управление Росгвардии. Примечательно, что это были два разных случая, которые произошли в один и тот же день.

На днях, около трех часов ночи, патруль росгвардейцев заметил около гаражного кооператива Октябрьского района мужчину, увлеченно роющегося в сугробе. Увидев патрульный автомобиль, неизвестный быстро вышвырнул черный полиэтиленовый пакетик и попытался сбежать. Однако его, конечно, тут же задержали.

Как объяснил росгвардейцам 31-летний кировчанин, он заказал себе в интернете наркотики. На место вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину передали полиции, а пакетик изъяли. Дальнейшая экспертиза установила, что в нем было наркотическое вещество весом два грамма.

Вечером того же дня, в 23 часа, патрульный наряд росгвардейцев обратил внимание на машину, припаркованную на улице Береговой. А точнее, на двоих молодых людей, которые рылись в снегу неподалеку от нее, точь-в-точь как и предыдущий «герой». Увидев людей в форме, парни попытались сбежать - с предсказуемым результатом. На вопрос росгвардейцев о том, есть ли при них что-то запрещенное, молодые люди ответили отрицательно. Однако при обыске у одного из них нашли сверток с непонятным веществом.

Незадачливых наркоманов передали прибывшим на место полицейским. В дальнейшем установили, что один из них, 19-летний кировчанин, тоже купил наркотик в интернете. В его свертке, правда, оказалось куда меньше - всего полграмма.

Теперь всеми тремя любителями запрещенного кайфа займется полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU