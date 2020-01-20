На площади Лепсе КамАЗ протаранил легковушку

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:27:33+03:00

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В воскресенье ночью, 19 января, произошло жесткое ДТП на площади Лепсе. Как сообщает ГИБДД по Кировской области, 29-летний водитель «семерки» при повороте налево столкнулся со встречным КамАЗом. Молодой человек за рулем отечественной легковушки был пьян. Он и его 28-летний пассажир получили травмы, но не были госпитализированы.

В этом ДТП водитель ВАЗ-2107 лишился не только своего «железного коня», но и прав. За то, что он сел пьяным за руль, ему грозит до двух лет лишения водительского удостоверения и крупный штраф.

Всего с 17 по 19 января в Кировской области произошло 10 аварий. Пострадало 18 человек, некоторые из них попали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU