В Кирове наркоторговец-книголюб получил девять лет колонии

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:03:26+03:00

23-летнему парню дали срок в девять лет и два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

У него изъяли почти 800 граммов синтетического наркотика

Изменить размер текста: A A

Ленинский суд Кирова рассмотрел уголовное дело против 23-летнего молодого человека. Как сообщает областная прокуратура, его обвинили в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере.

В феврале 2019 года молодой человек захотел стать местным наркобароном. Осужденный купил в Интернете крупную партию синтетического наркотика, которую забрал в Москве из тайника-«закладки».

Вернувшись в Киров, он приготовил его к продаже. 4 марта парня задержали в помещении библиотеки имени Герцена. При досмотре у неудавшегося наркоторговца обнаружили более 80 пакетиков расфасованного средства. Общая масса будущих «закладок», изъятых в библиотеке, составила 175 граммов. Оставшийся наркотик нашли в подвале дома, где проживал молодой человек.

В результате суд назначил ему срок девять лет и два месяца. Не согласившись с приговором, осужденный пытался его обжаловать, но апелляцию отклонили. Отбывать наказание парень будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU