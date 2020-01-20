В Кирове неизвестные испортили ледяной букет у филармонии

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:07:33+03:00

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В Кирове неизвестные вандалы испортили арт-объект у городской филармонии. В группе «Злой Кировчанин» появился возмущенный пост с фотографией.

- Ехали специально посмотреть на предмет искусства, - делится автор поста. - С обратной стороны зияет дыра, в которую, судя по всему, вставили петарду.

Возможно, автор поста высказал верную догадку. На фото действительно видно, что в ледяном блоке появилась темная выбоина, а с другой стороны он покрылся трещинами.

В комментариях поднялось возмущение по поводу порчи ледяного букета. Почти все кировчане сходятся в одном: нужно быть не очень умным человеком, чтобы испортить такую красоту.

Отметился под постом и один из создателей арт-объекта, сообщив хорошую новость: похожий букет появился в Александровском саду.

- Не переживайте! Сегодня мы установили еще одну инсталляцию в ротонде в Александровском саду. Приходите! - написал он в комментариях, приложив фотографию нового ледового блока с цветами внутри.

Сообщение восприняли на «ура». Остается только надеяться, что вновь созданный арт-объект не пострадает, как его предшественник.

Кировские умельцы уже соорудили и установили новый ледяной букет. Фото: Руслан Гурдин

ИСТОЧНИК KP.RU