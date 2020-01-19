2020-01-19T21:21:02+03:00
Спорт

В Кирове хоккеисты разыграли путевку в Сочи и другие призы

Мероприятие прошло в рамках турнира «Золотая шайба»
Александр МАКАРОВ
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Юные хоккеисты из клуба «Вятка» сыграют на общероссийском чемпионате в СочиЮные хоккеисты из клуба «Вятка» сыграют на общероссийском чемпионате в СочиФото: Александр МАКАРОВ
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В воскресенье, 19 января в Кирове прошел финал регионального этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба». В ледовом дворце Дымка» сыграли хоккеисты старшей возрастной группы. Сразу же после игры лучшие команды получили ценные подарки.

В финальном матче сразились команды ХК «Вятка» из Кирова и ХК «Стулово» из Слободского района. Кировчане победили со счетом 4:2, но одолеть слободчан было нелегко. В итоге, юные кировские хоккеисты, занявшие первое место, отправятся на всероссийский финал в Сочи. Он пройдет с 24 февраля по 3 марта. Кроме того, спортсменов наградили кубком, медалями и дипломом от министерства спорта и молодежной политики.

Занявших второе место ребят из ХК «Стулово» наградили медалями, а также они получили сертификат на сумму 50 тысяч рублей для развития своей материальной базы. Команда «Витязи» из Фаленок, за третье место в турнире, получила сертификат на покупку клюшек.

Всего с 4 по 9 января 2020 года прошло 24 игры турнира «Золотая шайба». В матчах участвовало 20 команд из разных районов Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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