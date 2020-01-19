2020-01-19T12:17:05+03:00
Общество

Вятского модника оценил Зураб Церетели

Эксцентричного пенсионера приняли за современного художника
Александр МАКАРОВ
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В Москве вятского модника приняли за деятеля искусства.В Москве вятского модника приняли за деятеля искусства.Фото: Анна КРЮКОВА
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На днях в редакцию «Комсосолки» заглянул Виктор Казаковцев, больше известный как Вятский модник. Он рассказал о своих московских приключениях.

- После съемок у Малахова нас отвезли в музей современного исскуства, - делится Виктор. - И в одном из залов увидел самого Зураба Церетели, который отвечал на вопросы молодых художников. Мы с ним были очень похоже одеты, и он сразу обратил на меня внимание.

Известный скульптор подошел к эксцентричному пенсионеру. Вероятно, подумав, что он тоже художник, Зураб Церетели спросил: «А какое направление в современном искусстве представляете вы?». Виктор не растерялся и ответил, что он Вятский модник.

- Он окинул меня взглядом, оценил мой наряд и произнес: «Хорошо, хорошо», - улыбаясь, вспоминает Виктор. - И пошел дальше своей моложавой походкой.

Вятский модник ездил в Москву на съемки шоу Андрея Малахова, которые проходили на телестудии имени Горького. Виктор Казаковцев посетовал, что не было времени осмотреть столицу, в которой он не был десять лет. Также Вятский модник поделился с «Комсомолкой» творческими планами и о подготовке новой коллекции своих нарядов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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