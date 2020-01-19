2020-01-19T11:05:26+03:00
Общество

В 20 городских поселениях Кировской области отремонтируют дороги

Правительство выделило на эти цели 150 миллионов рублей
Анастасия РОМАНОВА
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В двадцати населенных пунктах Кировской области отремонтируют дорожное полотно.В двадцати населенных пунктах Кировской области отремонтируют дорожное полотно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В 2020 году в 20 городских поселениях Кировской области отремонтируют дороги. Решение выделить деньги на эти цели приняло правительство региона в минувшем году. Сумма субсидии составит 150 миллионов рублей.

Деньги распределят между следующими населенными пунктами: Лесное, Даровское, Кикнурское, Кильмезское, Куменское, Лальское, Малмыжское, Мурашинское, Немское, Восточное, Песковское, Оричевское, Пижанское, Пинюгское, Подосиновское, Свечинское, Тужинское, Унинское, Фаленское и Юрьянское городские поселения.

Как подчеркнул председатель правительства Кировской области Александр Чурин, на эти средства в населенных пунктах автомобильные дороги приведут в нормативное состояние.

Сейчас, по сообщению регионального министерства транспорта, муниципалитеты готовят проектную документацию по ремонту дорог. С каждым из районов в ближайшее время заключат соглашение о предоставлении субсидии.

В прошлом году деньги на ремонт дорог получили 10 населенных пунктов области. Всего отремонтировали 27 км улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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