2020-01-16T18:07:35+03:00
Происшествия

Двое кировчан задержали преступника-рецидивиста

Неравнодушные мужчины бросились на помощь женщине, которую избивали на улице
Анастасия РОМАНОВА
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Рецидивист совсем недавно вышел из тюрьмы, где сидел за аналогичное преступление. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рфРецидивист совсем недавно вышел из тюрьмы, где сидел за аналогичное преступление. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рф
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Двое кировчан спасли женщину от преступника-рецидивиста. Об этом сообщает областное УМВД России.

Рождественским вечером, 7 января, жильцы одного из домов по улице Карла Маркса увидели, как мужчина избивает на улице женщину. Пока очевидцы звонили в полицию, двое неравнодушных кировчан бросились на улицу, чтобы помочь несчастной. Увидев людей, бегущих в его сторону, мужчина попытался сбежать, однако его успешно догнали и задержали. Кировчанку увезли в больницу, нападавшего — в полицию.

Как выяснилось в отделе, 36-летний увидел пострадавшую на улице. Неизвестно, что именно им руководило, однако он набросился на женщину, отобрал у нее телефон и деньги, а после принялся избивать.

Примечательно то, что мужчина совсем недавно вышел из тюрьмы. Причем сидел он за аналогичное преступление. В прошлый раз рецидивисту дали три года и девять месяцев колонии особого режима. Куда и на сколько он уедет в этот раз, выясняет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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