2020-01-16T17:24:58+03:00
Происшествия

В Кирове «двенадцатая» сбила 12-летнего подростка

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте
Анастасия РОМАНОВА
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Подросток отделался легким испугом, чего явно не скажешь о водителе. Фото: vk.com/gibdd43Подросток отделался легким испугом, чего явно не скажешь о водителе. Фото: vk.com/gibdd43
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В Кирове «двенадцатый» ВАЗ сбил подростка. К счастью, госпитализация ему не потребовалась.

По предварительным данным областного ГИБДД, авария случилась в 8 часов вечера напротив дома №56 по улице Комсомольской. 12-летний мальчик-пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте, и его сбила легковушка. Ребенок, к счастью, отделался легким испугом. Какие чувства испытал в этот момент водитель «двенадцатой», осталось за кадром.

Всего за прошедшие сутки в Кировской области случилось шесть ДТП. В них пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения всем его участникам. Автолюбителям следует быть внимательными на дороге, снижать скорость на пешеходных переходах и перекрестках. Пешеходам стоит переходить дорогу только в положенных местах, убедившись при этом, что их заметили и пропускают. В темное время суток рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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