2020-01-16T16:08:24+03:00
Общество

В Нововятске сотрудникам задолжали почти 2 миллиона рублей

Зарплату из строительной организации вытрясли приставы и прокуратура
Анастасия РОМАНОВА
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Зарплату работникам пришлось получать через прокуратуру и судебных приставов.Зарплату работникам пришлось получать через прокуратуру и судебных приставов.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Работникам строительной компании в Нововятске задолжали почти 2 миллиона рублей. Сумму выплатили после вмешательства прокуратуры и судебных приставов. Об этом сообщает УФССП России по Кировской области.

На неплательщика у нововятских приставов было заведено аж 30 исполнительных производств. И все - о взыскании задолженности по зарплате. Общая сумма долга составила 1,75 миллиона рублей. Чтобы выдать деньги, которые задолжал своим работникам руководитель, пришлось арестовать имущество организации, в том числе строительную технику. Под арест попал даже офис компании. Кроме того, должнику постановили ограничить расходы по кассе. В итоге обманутые сотрудники все-таки увидели свою зарплату в полном объеме.

И такой случай, увы, далеко не единичен. Кировское УФССП отмечает, что в прошлом году за задолженность по зарплате работникам перечислили более 96 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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