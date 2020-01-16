Кировская «Родина» выиграла в домашнем матче

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:50:00+03:00

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Первый домашний матч в этом году кировская «Родина» сыграла с новосибирским «Сибсельмашем». Эта команда примерно равна по силам кировчанам. И желание кировских хоккеистов выиграть было просто огромным.

Матч «Родина» начала активно. Но не все голевые ситуации использовала эффективно. Наши хоккеисты упустили реальный шанс открыть счет на седьмой минуте. Команду соперников спас вратарь. Он, кстати, не раз выручал свою команду в течение матча.

В первом тайме обе команды играли не очень активно. И хотя у кировчан были шансы открыть счет, зрители так и не увидели мячей до перерыва.

Ситуацию во втором тайме осложнил сильный снег. Такая погода часто играла на руку кировчанам, помогая брать заветные очки. Правда, чаще это происходило в играх с соперниками, которые превосходили нашу команду в скорости и мастерстве. О «Сибсельмаше» сегодня это сказать сложно. Поэтому снег и сильный ветер не помогали кому-то, а больше мешали обеим командам.

И все же «Родина» сумела «найти» гол на 51 минуте. Сергей Перминов распечатал ворота соперника с 12-метрового штрафного удара.

У «Родины» в течение матча было немало моментов, когда можно было забить мяч. Но в какие-то из них не везло, а где-то здорово играл вратарь гостей. Но свой шанс кировчане сумели использовать еще дважды за игру. На 84 минуте наши хоккеисты провели удачную атаку, после которой уже определился победитель матча. Автор гола - Олег Пивоваров. А на 87 минуте кировчанам удалось окончательно закрепить успех. Сергей Перминов оформил дубль, и матч закончился со счетом 3:0. Это вторая победа «Родины» в чемпионате, очень необходимая для наших хоккеистов.

Следующий матч кировчане проведут уже в эту субботу. И снова на своем стадионе - в Киров приедет кемеровский «Кузбасс», к слову, уступивший в этом туре в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU