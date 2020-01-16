Кировчане пожаловались в соцсетях на слишком высокую плату за отопление

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:42:58+03:00

Большинство горожан сходится во мнении, что начислили намного больше, чем в прошлом месяце

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Кировчане жалуются в соцсетях на непомерно высокие цены на отопление. Пост с ехидным вопросом «Ну что, пришли платежки за декабрь, кто чем порадует?» появился в группе «Злой Кировчанин» вечером 15 января. Горожане налетели с жалобами моментально. И оказалось, что многим есть на что пожаловаться. Большинство сошлось на мнении: начислили больше, чем в ноябре.

«3774 рубля за 52 квадратных метра, [кошмар]… Ленинская УК», – пишет в комментариях один из кировчан. «У вас еще дешево, в Пасегово 4600 за 51 квадрат», - возражает ему жительница пригорода. «5600 за 57,1 квадратный метр, - поддерживает другая кировчанка, - за полный месяц 3600 плюс перерасчет 2000, за что?».

Отметился в комментариях и сам автор поста. Не просто же так, видимо, тему завел.

- 4000 с лишним за декабрь, при том что среднемесячная температура была -5 градусов, - заявил он. - В 2018 году в декабре была среднемесячная температура -9 градусов, платили 3000. За всю прошлую зиму больше 3800 рублей не платили, а тут при оттепели дерут.

Но это еще цветочки. Две жительницы города увидели в платежках просто вопиющие цены.

- Знакомой пришла квитанция на 17500, при том, что долгов не было, - сообщила первая.

- 24000 рублей… - поделилась вторая кировчанка. - В прошлом году около 6000 было. Долгов не было и нет. Визжат, что ошибка произошла. Задолбали уже их ошибки. Подали в суд.

Примечательно, что никто из возмущенных комментаторов не приложил фотографий с доказательствами.

«Комсомолка» позвонила в «Энергосбыт», чтобы получить комментарий к сложившейся ситуации.

- Есть частные случаи: кто-то из горожан считает, что ему неправильно начислили плату, - прокомментировал руководитель пресс-службы ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Береснев. - Такие случаи нужно разбирать частным образом. Если по начислению платы есть вопрос, люди могут позвонить по номеру 88001007530. Массовых же начислений кировчанам компания не производила. А большая сумма может объясняться задолженностью, которая указана в квитанции.

ИСТОЧНИК KP.RU