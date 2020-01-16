В Кировской области появилась «Школа полного дня»

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:35:36+03:00

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«Школа полного дня» появилась на базе Вятской гуманитарной гимназии, Лицея естественных наук и школы № 26 города Кирова. В этих образовательных учреждениях провели анкетирование родителей, и сформировали группы продленного дня 1-4 классов и 5-8 классов.

Этот формат предполагает создание единого образовательного пространства, в котором сразу будет проходить обучение, развитие и воспитание ребят.

- В связи с высокой занятостью большинства родителей, все острее ощущается потребность в образовательных организациях, способных обеспечить полную занятость детей и подростков в рамках одной школы, - отметил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов. - Переход школ на режим полного дня позволяет ученикам находиться под присмотром в стенах образовательного учреждения, а также на месте получать дополнительное образование, посещать занятия внеурочной деятельности, которую могут организовать как учителя самой школы, так и приглашенные педагоги дополнительного образования.

Как рассказал директор Лицея естественных наук Алексей Ветров, новая модель создает огромные возможности для саморазвития детей. Она предполагает не только выполнение домашнего задания, но и дополнительные занятия по интересам. Это интеллектуальные кружки, спортивные и творческие секции. Например, в лицее ребята находятся до 17.00. Они могут пойти в библиотеку и поиграть в шашки, шахматы или другие игры. А также потратить больше времени на самостоятельную работу детей и консультации с педагогами.

- Идея нужная и полезная, ребенок приобщается к самостоятельной работе в классе. К тому же не каждый родитель может забрать ребенка на обеде, а тут можно приехать в 5-6 вечера после работы, - поделился своими впечатлениями папа первоклассницы Владимир Калинин. - И в целом дочка довольна, она там играет со сверстниками, а не только учится в течение дня. Есть и прогулки, и занятия. Это правильно, это нужно.

Учащихся среднего звена пока не до конца оценили все возможности и преимущества такой занятости. Как пояснил, Андрей Ветров, многие воспринимают ее как продленку для малышей. Но здесь еще есть возможности получить дополнительные консультации педагогов и поучаствовать в мероприятиях по ранней профориентации. И когда ребята оценят это в полной мере, число учащихся в «Школе полного дня» значительно вырастет.

ИСТОЧНИК KP.RU