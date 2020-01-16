Мошенник выманил у восьмерых жителей Кировской области 280 тысяч рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:25:47+03:00

Мошенник «засветился» на камерах, и его будет проще опознать. Фото: 43.мвд.рф

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В Кирове мошенник продал несуществующие запчасти для иномарок восьмерым жителям региона. Общая сумма составила почти 280 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

В конце октября-начале ноября 2019 года пострадавшие кировчане обращались в офис по продаже запчастей для иностранных авто на улице Володарского. Там они делали заказ и оплачивали его работнику, после чего ожидали доставки. Нетрудно догадаться, что своих запчастей ни один из них так и не дождался. Примерно с середины ноября работник, принимавший оплату, перестал выходить на связь с клиентами. Сумма похищенных денег — почти 280 тысяч рублей. К примеру, житель Юрьи заказал двигатель для своей иномарки, отдав мошеннику 47 тысяч рублей. На 41 тысячу рублей обеднел житель Кикнура, желая приобрести коробку передач.

Теперь полиция устанавливает личность мошенника. Возможно, он сейчас находится в другом городе, продолжая вытягивать деньги из людей.

Кировское УМВД России сообщает приметы злоумышленника. На вид мужчине 30-33 лет, рост около 186 см, телосложение среднее, волосы черные. Носил очки. Был одет в черный джемпер с вырезом на вороте и темные джинсы.

Всех, кому известно что-либо о преступнике и его местонахождение, просьба сообщать по телефонам +79229767191, 40-60-43 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU