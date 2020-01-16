Игорь Васильев: «Мы уже начали выполнять задачи, обозначенные президентом»

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:36:38+03:00

Школа в микрорайоне Чистые пруды уже в этом году откроет двери для учеников. Фото: kirovreg.ru

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Приоритеты, которые Владимир Путин вчера, 15 января, обозначил в своем послании Федеральному Собранию РФ, ранее уже нашли отражение в национальных проектах, которые достаточно успешно реализуются в Кировской области.

Так, одна из стратегических задач - улучшение демографической ситуации - актуальна и для нашего региона. На территории области работает программа регионального материнского капитала, определены ежемесячные выплаты по уходу за третьим ребенком и последующим детьми, а также компенсации для семей, где второй ребенок не посещает детский сад. В рамках нацпроекта «Демография» в области идет активное строительство детских садов и школ. В этом году, например, в Кирове в новую школу пойдут ученики из микрорайона Чистые пруды.

Глава региона подчеркнул, что продление программы материнского капитала также должно способствовать повышению рождаемости. Маткапитал теперь будут получать уже при рождении первого ребенка. Сумма на второго и последующих детей вырастет до 616 617 рублей.

Отдельный акцент президент сделал на развитии сферы здравоохранения, отметив важность сокращения дефицита медицинских кадров. И в этом направлении уже идет работа в нашей области. Ежегодно увеличивается набор студентов в вуз по целевым направлениям от медицинских организаций региона. Открыты три медико-биологических класса, планируется дополнительно открыть филиалы Кировского медицинского колледжа в пяти районах области.

На привлечение специалистов в районы области направлена программа «Земский доктор». С начала ее действия программа центральные районные больницы и их подразделения пополнили 244 специалиста.

- Рост экономики - один из ключевых аспектов Послания, и те приоритеты, которые обозначил глава государства, отражены и в региональной стратегии социально- экономического развития Кировской области до 2035 года, - отметил Игорь Васильев. - В первую очередь хотелось бы обратить внимание на увеличение инвестиционных вложений. Объем инвестиций в 2020 году планируется на уровне порядка 65 млрд рублей, из них почти 44 млрд рублей - инвестиции крупных и средних предприятий.

В частности, это инвестиционные проекты по модернизации и реконструкции производств филиала «Кирово-Чепецкого химкомбината» «ОХК «УРАЛХИМ» в Кирово-Чепецке и «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». Прирост инвестиций в основной капитал также обеспечат газификация области и реконструкция тепловых сетей региона.

Реализация инвестиционных программ будет продолжена и в сельскохозяйственной отрасли. Здесь она направлена на строительство новых и модернизацию действующих животноводческих комплексов, воспроизводство стада и обновление парка сельхозтехники. Основной проект с объемом инвестиций 2,3 млрд рублей, который планируют завершить в 2020 году, – строительство молочно-товарной фермы на 3100 голов. Его реализует «Агрофирма «Немский».

ИСТОЧНИК KP.RU