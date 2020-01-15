2020-01-15T17:42:24+03:00
Происшествия

Жительницу Омутнинска, пытавшуюся убить сына-инвалида, признали невменяемой

Приговором стало принудительное лечение в психбольнице
Анастасия РОМАНОВА
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Суд постановил отправить женщину на принудительное лечение в психиатрическую больницу.Суд постановил отправить женщину на принудительное лечение в психиатрическую больницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Омутнинска пыталась убить своего 16-летнего сына-инвалида. На днях суд вынес ей приговор. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

14 января минувшего года около 8 часов 54-летняя женщина попыталась убить своего сына. 16-летний подросток, инвалид 1 группы, не смог оказать ей сопротивления, чем она и воспользовалась. После чего женщина попыталась свести счеты уже с собственной жизнью. К счастью, в квартире мать и сын были не одни. Родственники, находившиеся поблизости, вызвали скорую. Обоих увезли в больницу и оказали им необходимую помощь. Лишь благодаря этому подросток выжил.

В ходе расследования жительнице Омутнинска вынесли диагноз: психическое расстройство, мешающее ей осознавать свои действия и их последствия. Проще говоря, ее признали невменяемой. Суд постановил отправить 54-летнюю женщину на принудительное лечение в психиатрическую больницу. 16-летнего подростка забрали из семьи, сейчас он находится в детском доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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