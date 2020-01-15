Тройное ДТП в Нововятске: «Волгу» «намотало» на столб

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:44:15+03:00

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Сегодня утром, 15 января, в Нововятском районе города Кирова произошла серьезная авария. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, около дома 118 по улице Советской столкнулись «Волга», «Лада Ларгус» и KIA Sportage.

От удара отечественный седан вынесло на автобусную остановку, рядом с которой он врезался в столб. К счастью, неуправляемая машина не сбила стоящих там людей. Шофер «Волги» получил травмы и его доставили в больницу. Двум другим водителям повезло больше: в столкновении пострадали только «железные кони». В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и виновника аварии.

«Волга» врезалась столб рядом с автобусной остановкой. Фото: vk.com/zlo43

Помимо этого, за сутки в Кировской области произошло три ДТП. Погиб один человек, пострадали пятеро, среди них 13-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU