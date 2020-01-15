В Кировской области отремонтируют более 134 км дорог в 2020 году

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:14:17+03:00

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Вчера, 14 января, в правительстве Кировской области прошло совещание, на котором обсудили реализацию в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Председатель правительства Александр Чурин отметил, что регион получает значительные субсидии на ремонт и строительство дорог. И поэтому нужно очень ответственно выбирать участки, на которых предстоит проводить работы.

Какие работы будут вестись в областном центре, сообщил начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации Кирова Дмитрий Печенкин. Он рассказал, что будет отремонтировано более 40 км дорог на 50 объектах. На это запланировано потратить более одного млрд рублей.

По области ремонтные работы будут идти на пяти участках. Их общая протяженность более 75 км. По словам министра транспорта Кировской области Николая Соколова, всего в регионе в этом году отремонтируют свыше 134 км дорог на сумму 2,4 млрд рублей.

В рамках БКАД правительство области решает еще одну задачу – снижение аварийности на дорогах. Так, в прошлом году в области ликвидировали пятнадцать мест концентрации ДТП. Для этого модернизировали светофоры, нанесли дорожную разметку, увеличили уровень освещенности, установили пешеходные ограждения и новые дорожные знаки. Для того, чтобы избежать появление новых мест концентрации ДТП, такие же мероприятия намечены и на текущий год.

ИСТОЧНИК KP.RU