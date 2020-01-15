В Кирове прошла «забастовка» водителей автобусов

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:21:50+03:00

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Вчера, 14 января, в группе «Злой Кировчанин» опубликовали пост, в котором рассказывается о забастовке водителей автобусов. Автор утверждает, что она связана с оплатой труда работников общественного транспорта. По его словам, два года назад власти обещали перевести сотрудников на почасовую оплату труда, но изменений так и не произошло.

В администрации города информацию о забастовке не подтвердили. Как пояснили в «Автотранспортном предприятии», которое обслуживает маршрут №23, из-за переездов на улице Лепсе образовалась большая пробка. Автобусы начали отставать от графика на 20-25 минут, что считается существенным опозданием. По этой причине, водители трех автобусов №23 сошли с линии на обед без согласования с диспетчером.

- Первый автобус встал на обед в 8.52, второй в 9.16 и третий в 9.40, - уточнили в АТП. - Отставание от графика увеличилось, а люди на остановках не дождались транспорт.

Сообщается, что руководство АТП начало служебную проверку. По результатам будет принято решение о применении дисциплинарных мер к водителям. В свою очередь, областная прокуратора проверит само предприятие на соблюдение требований трудового законодательства. Об этом появилась информация на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU