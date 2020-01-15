В Кирове вывезут снег из города и машины с обочин
В Кирове с улиц вывезут снег и машины, которые этому препятствуют. Об этом сообщает городская пресс-служба.
На 15 и 16 января запланировали снеговывоз с улиц Кирова. Работы начнутся с 22:00 и будут идти всю ночь. На этот период кировчанам настоятельно рекомендуется не оставлять автомобили на обочинах дорог, особенно там, где стоят предупредительные знаки о работах. Машины, мешающие вывозу снега, эвакуируют, а их владельцы заплатят кругленькую сумму - за нарушение, эвакуацию и штраф-стоянку.
Кроме того на ночь с 15 на 16 января запланированы эвакуация и перемещение машин с улицы Циолковского. По сообщению управления дорожной и парковой инфраструктуры, именно там больше всего автомобилей припарковано на проезжей части.
15 января работы проведут на улицах:
- Октябрьский проспект;
- ул. Маклина;
- ул. Циолковского;
- ул. Менделеева от ул. Кольцова до ул. Воровского;
- ул. Солнечная от ул. Московской до дома № 12 по ул. Солнечной;
- ул. Московская от ул. А. Упита до дома № 205 по ул. Московской;
- ул. Свободы;
- ул. Пролетарская;
- ул. Володарского.
16 января снег вывезут со следующих улиц:
- Октябрьский проспект;
- ул. Преображенская;
- ул. Чапаева,
- ул. Горького;
- ул. Тренера Пушкарева (Нововятский район);
- ул. Розы Люксембург;
- Хлебозаводской проезд.
ИСТОЧНИК KP.RU