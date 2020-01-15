В Кирове вывезут снег из города и машины с обочин

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:59:04+03:00

За две ночи с улиц города вывезут снежные завалы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В течение двух ночей с городских улиц исчезнут сугробы

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В Кирове с улиц вывезут снег и машины, которые этому препятствуют. Об этом сообщает городская пресс-служба.

На 15 и 16 января запланировали снеговывоз с улиц Кирова. Работы начнутся с 22:00 и будут идти всю ночь. На этот период кировчанам настоятельно рекомендуется не оставлять автомобили на обочинах дорог, особенно там, где стоят предупредительные знаки о работах. Машины, мешающие вывозу снега, эвакуируют, а их владельцы заплатят кругленькую сумму - за нарушение, эвакуацию и штраф-стоянку.

Кроме того на ночь с 15 на 16 января запланированы эвакуация и перемещение машин с улицы Циолковского. По сообщению управления дорожной и парковой инфраструктуры, именно там больше всего автомобилей припарковано на проезжей части.

15 января работы проведут на улицах:

- Октябрьский проспект;

- ул. Маклина;

- ул. Циолковского;

- ул. Менделеева от ул. Кольцова до ул. Воровского;

- ул. Солнечная от ул. Московской до дома № 12 по ул. Солнечной;

- ул. Московская от ул. А. Упита до дома № 205 по ул. Московской;

- ул. Свободы;

- ул. Пролетарская;

- ул. Володарского.

16 января снег вывезут со следующих улиц:

- Октябрьский проспект;

- ул. Преображенская;

- ул. Чапаева,

- ул. Горького;

- ул. Тренера Пушкарева (Нововятский район);

- ул. Розы Люксембург;

- Хлебозаводской проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU