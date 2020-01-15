В Кировской области петербуржцы планируют снять художественный фильм

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:52:17+03:00

Один из авторов проекта - наш земляк, настаивающий на проведении съемок фильма в Котельниче. Фото: Александр Суворов

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В Котельниче могут снять художественный фильм о человеке, ищущем себя на малой Родине. Об этом сообщает портал «Аргументы и Факты. Вятка».

Проект под рабочим названием «Последний пионер» готовит петербургская киностудия «Река». Один из его авторов - кировчанин Александр Суворов. Место для съемок фильма еще не утвердили, и наш земляк хочет избрать для этой цели именно родной край.

- Фильм, возможно, будет сниматься в Кирове и Котельниче, - сказал Александр Суворов. - Хочется показать всему миру красоту вятских просторов.

В основе сюжета - история о менеджере, проживающем в столице нашей страны. Устав от бесконечной круговерти московских пробок и работы на ипотеку, он сбегает в родное село, где не был двадцать лет. Окруженный собственным детством, витающим в воздухе, главный герой разбирается в себе. Островок малой родины и люди, живущие на нем, помогают ему найти самого себя и принять самое важное решение в своей жизни.

Актерский состав еще не утвержден полностью. Авторы проекта планируют пригласить для участия звезд не последней величины и, конечно, актеров кировских театров.

ИСТОЧНИК KP.RU