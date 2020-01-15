2020-01-15T11:26:39+03:00
Общество

В Кирове в двух домах с мая по декабрь не было горячей воды

Управляющая компания заменила сломанные бойлеры после вмешательства прокуратуры
Анастасия РОМАНОВА
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Жильцы двух домов восемь месяцев сидели без горячей воды.Жильцы двух домов восемь месяцев сидели без горячей воды.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В двух кировских домах восемь месяцев не было горячей воды. Об этом сообщает городская прокуратура Ленинского района.

В органы с жалобой на долгое отсутствие горячей воды обратились жильцы домов 40/2 по улице Некрасова и 91 по улице Комсомольской. Прокуратура провела проверку по запросу. Выяснилось, что в домах вышли из строя бойлеры, а УК Ленинского района не спешила их заменять. В итоге с мая по декабрь 2019 года жильцы были без горячей воды.

После проверки и внесенного представления УК установила новые бойлеры. Виновников привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас горячая вода наконец появилась в этих двух домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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