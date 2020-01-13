Пожар в Кирово-Чепецком районе унес две жизни

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:25:37+03:00

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В Кирово-Чепецком районе в пожаре погибли два человека. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

10 января в одном из двухквартирных жилых домов на улице Свободы в деревне Девятьярово вспыхнул огонь. В пожаре погибли жильцы одной из квартир, 86-летняя женщина и ее 62-летний сын. Предположительно, пожар мог вспыхнуть из-за неосторожности при курении.

Информация о происшествии появилась и в соцсетях. В группе «Чепецк.РУ» сообщили, что очевидцы заметили огонь ближе к 10 часам вечера. Пожарные оперативно приехали на место, однако огонь охватил старую деревянную постройку очень быстро. Тушение и ликвидация последствий продолжались до глубокой ночи. Огонь почти полностью уничтожил строение. И уже утром на месте пожара нашли тела погибших.

В другой группе, «Подслушано Кирово-Чепецк», также появился пост о пожаре. В комментариях отметились очевидцы.

- Воды не хватало, машины каждые 15 минут ездили заправляться, потому что гидранта там нет, - пишет одна из местных жительниц. - Держали ситуацию под контролем, чтобы соседние дома не загорелись.

- Жили там не алкоголики, но выпивали в тот вечер, - добавляет другая женщина. - Ее нашли за столом, его в постели.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU