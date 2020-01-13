2020-01-13T15:46:58+03:00
Общество

Кировчане собирают подписи против увеличения стоимости проезда

Активисты считают, что повышение тарифа необоснованно
Александр МАКАРОВ
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Сбор подписей пройдет 14 января у здания мэрииСбор подписей пройдет 14 января у здания мэрииФото: Иван ВИСЛОВ
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Кировский активист Сергей Постников опубликовал на своей странице запись о сборе подписей против повышения цен в общественном транспорте. Мероприятие пройдет завтра, 14 января, с 12.00 до 13.30 у администрации города.

В подписном листе сказано, что тариф в 22 рубля является наиболее объективным. Средняя стоимость проезда в месяц составляет 880 рублей, что примерно 8,5% от прожиточного минимума. При установлении цены в 25-26 рублей, эта цифра увеличится до 10%.

Второй причиной протеста активист и жители города называют низкое качество услуг. Объявление остановок работает не во всех автобусах. Сами машины обклеены рекламой, которая закрывает обзор для пассажиров. Кроме того, в часы пик основные маршруты перегружены. Например, автобусы № 46 или № 14 забиваются настолько, что невозможно даже войти и встать у поручня. Наконец, некоторые водители резко разгоняются и тормозят, из-за чего люди буквально «летают» по салону.

В комментариях к публикации точки зрения разделились. Жители города поддерживают Сергея Постникова, но одни считают, что «мнение людей для власти не так уж и важно, цены на проезд поднимут в любом случае». Другие отвечают, что «мнение важно, но народ проявляет слишком мало инициативы и не интересуется общественными вопросам».

Напомним, что с 1 февраля текущего года установят новый тариф в городском транспорте. В прошлый раз проезд дорожал три года назад, в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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