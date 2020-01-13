Из поезда в травматологию: приехав в Киров, петербурженка сломала ногу прямо на вокзале

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:53:17+03:00

Гостья из Питера не успела даже от здания вокзала отойти, как тут же поскользнулась и упала, сломав ногу. Фото: vk.com/zlo43

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Гостью из Питера жестко поприветствовали местные коммунальные службы. Женщина, поскользнувшись на льду и упав, заработала перелом. При этом она не успела даже отойти далеко от здания вокзала.

Полный возмущения и экспрессии пост появился в группе «Злой Кировчанин» 12 января.

- Тетя приехала из Питера в наш славный город и только отошла от вокзала, как поскользнулась, - рассказал кировчанин в соцсетях. - И нате вам - перелом колена. На льду ни крупинки песка. Каток [восхитительный].

По словам автора поста, горожане не остались равнодушными. Сотрудники вокзала оказали женщине первую медицинскую помощь, да и почти все прохожие предлагали помочь.

В комментариях кировчане практически единодушно поддержали автора поста. «На Ленина такой же каток, плитка кошмарно скользкая», «на Карла Маркса сегодня упала»… А один кировчанин легким испугом не отделался.

- Я уже месяц на больничном, - рассказал он под постом. - У дома сломал ногу, так же поскользнувшись. Жду выздоровления и буду судиться.

Общее настроение горожан выразила своим ироничным комментарием одна из жительниц Кирова:

- Вот что меня удивляет: катки все в снегу, а на улицах идеальный лед!

В посте автор обвинил одну из коммунальных служб и поблагодарил ее за испорченный праздник. «Комсомолка» уточняет, кто именно виноват в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU