2020-01-12T21:05:05+03:00
Происшествия

А за окном то дождь, то снег: погода в Кирове на будущую неделю

Горожан вновь ожидают уже привычные перепады температур
Анастасия РОМАНОВА
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Вся неделя обещает быть снежной.Вся неделя обещает быть снежной.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Зимние морозы в Кирове установиться не спешат. Новая рабочая неделя по погоде мало чем будет отличаться от закончившейся. По информации сайта gismeteo.ru, кировчан ждет слякоть и сырость.

Понедельник обещает быть снежным и теплым - +1 градус днем. Ночью столбики термометров покажут -3 градуса.

Во вторник минусовая температура сохранится, но холод будет малоощутим - от -1 до -4 градусов. Та же тенденция сохранится и в среду. Все три дня будут снежными.

В четверг потеплеет до +2 градусов. Прогнозируют дождь со снегом - кажется, пора снова доставать зонтики.

Ночью с четверга на пятницу вновь подморозит. Но утром все опять растает - снова обещают +2, разве что дождя будет куда меньше.

Обратите внимание на то, что из-за перепада температур от плюса к минусу все дороги и тротуары снова покроются льдом. Пешеходам и автомобилистам рекомендуется передвигаться максимально осторожно - для своей и чужой безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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