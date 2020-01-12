Кировское АТП восстановит ретро-ЛиАЗ

12 Янв. 2020 2020-01-12T20:59:42+03:00

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Кировское АТП начало восстанавливать ретро-автобус ЛиАЗ-677Б. Информация об этом появилась в группе «Кировский транспорт». Такие автобусы считаются легендарными. В свое время они перевозили по городу миллионы кировчан.

Этому раритету в новом году стукнуло уже 45 лет — почти полвека. Выпустили его в 1975 году, а списали в 2006. Автобус сохранился на территории предприятия в слободе Макарье и ждал своего часа целых 14 лет.

В свое время эту машину называли «Луноходом» за плавность движения. Были у легендарного автобуса и иные названия, не самые лестные, данные ему горожанами в час пик. Но их мы приводить здесь не будем.

Общая вместимость раритета - 35 сидячих мест. Максимально же ЛиАЗ способен вместить 87 человек. Состояние у автобуса далеко не идеальное, но все же остается надежда на то, что его смогут «воскресить» и поставить на ход.

Сейчас ЛиАЗ уже перевезли в АТП, где началась работа по его восстановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU