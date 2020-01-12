Кировскую диораму частично отремонтировали

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:24:18+03:00

В обновленном лекционном зале стало больше мягких и удобных сидений. Фото: cultura.kirovreg.ru

Для удобства горожан в здании обновили лекционный зал и входную зону

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Новый год для кировской диорамы отметился приятными изменениями: здание частично отреставрировали. Ремонту подверглась уличная входная зона в здание. Кроме того, обновили лекционный зал, заменив старые неудобные кресла и добавив несколько новых. За новогодние каникулы в нем уже успело пройти несколько семейных и групповых мероприятий.

Деньги на ремонт выделили из бюджета региона — кировская диорама является филиалом областного краеведческого музея. Как рассказала его директор Маргарита Лукина, сумма составила 841 тысячу рублей.

Помимо этого, на спонсорские вклады отреставрировали диорамное полотно «Установление Советской власти в городе Вятке». Участие в этом принял создатель полотна, народный художник России Николай Соломин.

ИСТОЧНИК KP.RU