2020-01-12T14:24:18+03:00
Общество

Кировскую диораму частично отремонтировали

Для удобства горожан в здании обновили лекционный зал и входную зону
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
В обновленном лекционном зале стало больше мягких и удобных сидений. Фото: cultura.kirovreg.ruВ обновленном лекционном зале стало больше мягких и удобных сидений. Фото: cultura.kirovreg.ru
Изменить размер текста:

Новый год для кировской диорамы отметился приятными изменениями: здание частично отреставрировали. Ремонту подверглась уличная входная зона в здание. Кроме того, обновили лекционный зал, заменив старые неудобные кресла и добавив несколько новых. За новогодние каникулы в нем уже успело пройти несколько семейных и групповых мероприятий.

Деньги на ремонт выделили из бюджета региона — кировская диорама является филиалом областного краеведческого музея. Как рассказала его директор Маргарита Лукина, сумма составила 841 тысячу рублей.

Помимо этого, на спонсорские вклады отреставрировали диорамное полотно «Установление Советской власти в городе Вятке». Участие в этом принял создатель полотна, народный художник России Николай Соломин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировскую диораму частично отремонтировали
В кировских МФЦ можно будет оплатить госпошлину банковской картой
Застывшее чудо: у кировской филармонии появился оригинальный букет
И снова пропажи: в Кирове ищут 37-летнего мужчину
В Кирово-Чепецке бойцовский пес загрыз другую собаку на глазах у хозяйки
В январе больше 30 тысяч семей Кировской области получат детские пособия
За каникулы в Кирове родилось 146 детей
В Кирове пропал 11-летний ребенок
Жители Кировской области смогут понаблюдать за полутеневым лунным затмением
По статистике кировские учителя зарабатывают 26 тысяч рублей
Скорые под ударом: за сутки в Кировской области произошло два ДТП со спецавтомобилями
Сотрудникам кировского лесопромышленного комбината не выплатили почти три миллиона рублей
Группа молодых кировчан похитила человека и вымогала у него деньги