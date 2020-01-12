Кировскую диораму частично отремонтировали
Новый год для кировской диорамы отметился приятными изменениями: здание частично отреставрировали. Ремонту подверглась уличная входная зона в здание. Кроме того, обновили лекционный зал, заменив старые неудобные кресла и добавив несколько новых. За новогодние каникулы в нем уже успело пройти несколько семейных и групповых мероприятий.
Деньги на ремонт выделили из бюджета региона — кировская диорама является филиалом областного краеведческого музея. Как рассказала его директор Маргарита Лукина, сумма составила 841 тысячу рублей.
Помимо этого, на спонсорские вклады отреставрировали диорамное полотно «Установление Советской власти в городе Вятке». Участие в этом принял создатель полотна, народный художник России Николай Соломин.
ИСТОЧНИК KP.RU