2020-01-12T12:20:04+03:00
Общество

В кировских МФЦ можно будет оплатить госпошлину банковской картой

Внедрить терминалы для оплаты планируют по всей области
Анастасия РОМАНОВА
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Оплатить госпошлину можно будет в любом кировском МФЦ в окне приема. Фото: kirovreg.ruОплатить госпошлину можно будет в любом кировском МФЦ в окне приема. Фото: kirovreg.ru
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До конца 2020 года во всех офисах кировского МФЦ установят терминалы для оплаты госпошлины. Проект стартует уже в январе текущего года. Первым делом терминалами обзаведутся окна приема в центрах «Мои Документы» по всему Кирову. Оплатить можно будет в том числе бесконтактным способом.

Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, курирующий сферу информационных технологий и связи, отметил, что эта возможность сделает процесс получения госуслуг еще более комфортным.

В перспективе планируют снабдить терминалами все окна приема также в территориальных отделах Слободского, Кирово-Чепецка и Вятских Полян. Отдаленные подразделения МФЦ также не останутся без этого нововведения.

Директор Кировского МФЦ Наталия Швецова рассказала, что по концепции «МФЦ 2.0» одна из главных задач — организовать в «Моих Документах» предоставление также социально-значимых и негосударственных услуг. В центрах можно будет оплатить также услуги Сбербанка и МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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