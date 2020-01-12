В кировских МФЦ можно будет оплатить госпошлину банковской картой
До конца 2020 года во всех офисах кировского МФЦ установят терминалы для оплаты госпошлины. Проект стартует уже в январе текущего года. Первым делом терминалами обзаведутся окна приема в центрах «Мои Документы» по всему Кирову. Оплатить можно будет в том числе бесконтактным способом.
Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, курирующий сферу информационных технологий и связи, отметил, что эта возможность сделает процесс получения госуслуг еще более комфортным.
В перспективе планируют снабдить терминалами все окна приема также в территориальных отделах Слободского, Кирово-Чепецка и Вятских Полян. Отдаленные подразделения МФЦ также не останутся без этого нововведения.
Директор Кировского МФЦ Наталия Швецова рассказала, что по концепции «МФЦ 2.0» одна из главных задач — организовать в «Моих Документах» предоставление также социально-значимых и негосударственных услуг. В центрах можно будет оплатить также услуги Сбербанка и МФЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU