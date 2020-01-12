2020-01-12T11:25:54+03:00
Общество

Застывшее чудо: у кировской филармонии появился оригинальный букет

Ледовый блок с цветами внутри не оставил горожан равнодушным
Анастасия РОМАНОВА
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На создание ледяной красоты ушло около недели. Фото: М. Смолянников, vk.com/etotkirovНа создание ледяной красоты ушло около недели. Фото: М. Смолянников, vk.com/etotkirov
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Вятская земля всегда была богата мастерами на все руки, даже в нынешние времена. Вот и сейчас плоды чужого умения и труда выставили в городе на общее обозрение. У филармонии появился необычный и красивый арт-объект - замороженный в глыбе льда букет цветов. Об этом рассказала группа «Типичный Киров».

Горожане не остались равнодушными к новому украшению. Очень многие выразили свое восхищение и благодарность за созданную красоту в комментариях. Отметился в них и автор скульптуры, Дмитрий Ложкин. По его словам, на создание одного такого объекта уходит около недели, так как лед - очень хрупкое вещество, и есть много нюансов. А цветы на момент заморозки были еще живыми, поэтому выглядят так ярко и естественно.

- Объект создан, чтобы украсить город, - рассказал автор ледяного чуда. - Шли к этому очень долго. Мы пытались показать им, что можно сделать невероятно красивые вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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