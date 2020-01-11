И снова пропажи: в Кирове ищут 37-летнего мужчину

11 Янв. 2020 2020-01-11T21:29:40+03:00

О нем неизвестно с 23 декабря прошлого года

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал информацию о пропавшем 37-летнем мужчине. Попов Вячеслав Владимирович исчез еще 23 декабря 2019 года и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы Вячеслава: рост 188 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, короткая стрижка с залысинами по бокам, глаза серого цвета. На момент пропажи на нем была надета темно-синяя куртка и джинсы, светло-серая вязаная шапка, бело-коричневые кроссовки.

Любую информацию о мужчине можно сообщить по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ВАЖНО

Пропавшая вчера, 10 января, Дильноза Фоминых нашлась. Поисковики и полицейские благодарят всех кировчан, оказавших содействие в поисках. Девочка жива и здорова, сегодня днем ее передали маме.

Девочка найдена, с ней все в порядке. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

ИСТОЧНИК KP.RU