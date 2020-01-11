В Кирово-Чепецке бойцовский пес загрыз другую собаку на глазах у хозяйки

11 Янв. 2020 2020-01-11T21:03:42+03:00

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В СМИ появилась информация о том, что 9 января, в Кирово-Чепецке, на улице Ленина, собака бойцовской породы напала на другого пса и загрызла его насмерть. Неравная драка братьев меньших произошла в подъезде. Домашний питомец умер на глазах у хозяйки. На место выезжала полиция.

Пресс-служба УМВД по Кировской области сообщает, что владелец агрессивного амстаффтерьера пока не установлен. Сообщение о нападении зафиксировано, по факту проводят проверку.

Стоит отметить, что хозяин пса нарушил правила содержания домашних животных. Кроме того, с 1 января к требованиям добавилось новое примечание: выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка запрещается. Исключением может быть территория, принадлежащая владельцу животного, перед входом на которую необходима предупреждающая табличка. Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU