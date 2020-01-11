В январе больше 30 тысяч семей Кировской области получат детские пособия

11 Янв. 2020 2020-01-11T17:25:57+03:00

Соцвыплаты уже можно получить на почте или в банке

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Как сообщает правительство региона, в январе началась выдача детских пособий из областного бюджета. Жители могут получить деньги на ребенка и ребенка-инвалида. Кроме того, социальную поддержку получают многодетные малообеспеченные семьи.

Родители, у которых есть второй ребенок в возрасте от полутора до трех лет, не посещающий детский сад, получат по пять тысяч рублей. При условии, что средний доход такой семьи не превышает 21 тысячу на человека. Учитываются доходы за три месяца до подачи заявления.

Также, в 2020 году предоставляется новая выплата в две тысячи рублей. Она дается за ребенка, от трех до четырех лет, которому не досталось места в детсаду. Для получения необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, либо в МФЦ.

Родители третьего ребенка, который родился или был усыновлен с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года, получат региональный семейный капитал. Это еще одна дополнительная мера поддержки, введенная губернатором области. Кроме того, вступает в силу закон об увеличении выплаты семьям с третьим и последующим ребенком. В 2020 году, размер пособия для многодетных мам и пап, увеличен до прожиточного минимума и составляет 10461 рубль.

Всего, в текущем году, на поддержку семей с детьми выделено 3,4 млрд рублей. По вопросам получения выплат жители могут обратиться в органы соцзащиты, либо позвонить на горячую линию регионального министерства соцразвития по номеру 8 (8332) 67-86-62. Горячая линия работает по будням, с 9.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU