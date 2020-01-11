За каникулы в Кирове родилось 146 детей

11 Янв. 2020 2020-01-11T16:10:35+03:00

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С 1 по 8 января в родильных отделениях города появилось на свет 146 малышей. Из них 74 мальчика и 72 девочки. Об этом сообщают в правительстве региона. Первым новорожденным в текущем году стала девочка. Она родилась в областном перинатальном центре утром, 1 января.

Также, сообщается, что во время праздников экстренные медицинские службы работали как обычно. С травмами от гололеда к врачам обратилось 50 человек, шестерых положили в стационар. Катаясь на горках, пострадали 35 жителей нашего города. Всем вовремя оказана медпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU