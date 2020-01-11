2020-01-11T11:40:49+03:00
Общество

В Кирове пропал 11-летний ребенок

Девочку ищут со вчерашнего дня
Александр МАКАРОВ
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Фото: vk.com/lizaalert_kirovФото: vk.com/lizaalert_kirov
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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полиция Кирова просят жителей города помочь с поисками 11-летней девочки. Вчера, 10 января, в 12.25, Дильноза Фоминых вышла из школы и не вернулась домой.

Поисковики сообщают приметы пропавшей. Рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, глаза серо-голубые, волосы русые, ниже плеч. Девочка была одета как на фото: в зеленую куртку с капюшоном, черные брюки и бордовые ботинки с мехом. На голове зеленая вязаная шапка.

Любую информацию, которая может помочь в поисках ребенка, просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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