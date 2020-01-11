В Кирове пропал 11-летний ребенок
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полиция Кирова просят жителей города помочь с поисками 11-летней девочки. Вчера, 10 января, в 12.25, Дильноза Фоминых вышла из школы и не вернулась домой.
Поисковики сообщают приметы пропавшей. Рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, глаза серо-голубые, волосы русые, ниже плеч. Девочка была одета как на фото: в зеленую куртку с капюшоном, черные брюки и бордовые ботинки с мехом. На голове зеленая вязаная шапка.
Любую информацию, которая может помочь в поисках ребенка, просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU