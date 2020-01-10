Жители Кировской области смогут понаблюдать за полутеневым лунным затмением
Как сообщает группа «Любительская астрономия в Кирове», в ночь на 11 января, Луна погрузится в земную полутень. Январское затмение текущего года должно быть хорошо видно на всей территории Кировской области.
Астрономическое явление продлится четыре часа и пять минут. Во время максимальной фазы спутник Земли будет высоко над горизонтом. Лучше всего наблюдать с помощью бинокля или телескопа. Но если оптики нет, посмотреть на это можно и невооруженным глазом. При полутеневом затмении южный (нижний) край диска Луны станет темным.
Основные моменты по московскому времени:
- 20.07 - начало явления;
- 22.10 - максимальная фаза;
- 00:12 - окончание полутеневого лунного затмения.
В 2020 году естественный спутник Земли будет заходить в полутень планеты четыре раза. Следующее явление, видимое в Кировской области, произойдет 5 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU