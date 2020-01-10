2020-01-10T18:12:45+03:00
Общество

Жители Кировской области смогут понаблюдать за полутеневым лунным затмением

Астрономическое явление произойдет сегодня вечером, 10 января
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
Максимальная фаза затмения наступит в 22.10 по московскому времениМаксимальная фаза затмения наступит в 22.10 по московскому времениФото: Александр КУЛИКОВ
Изменить размер текста:

Как сообщает группа «Любительская астрономия в Кирове», в ночь на 11 января, Луна погрузится в земную полутень. Январское затмение текущего года должно быть хорошо видно на всей территории Кировской области.

Астрономическое явление продлится четыре часа и пять минут. Во время максимальной фазы спутник Земли будет высоко над горизонтом. Лучше всего наблюдать с помощью бинокля или телескопа. Но если оптики нет, посмотреть на это можно и невооруженным глазом. При полутеневом затмении южный (нижний) край диска Луны станет темным.

Основные моменты по московскому времени:

- 20.07 - начало явления;

- 22.10 - максимальная фаза;

- 00:12 - окончание полутеневого лунного затмения.

В 2020 году естественный спутник Земли будет заходить в полутень планеты четыре раза. Следующее явление, видимое в Кировской области, произойдет 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Кировской области смогут понаблюдать за полутеневым лунным затмением
По статистике кировские учителя зарабатывают 26 тысяч рублей
Скорые под ударом: за сутки в Кировской области произошло два ДТП со спецавтомобилями
Сотрудникам кировского лесопромышленного комбината не выплатили почти три миллиона рублей
Группа молодых кировчан похитила человека и вымогала у него деньги
В Кирове за девять дней пострадало три юных пешехода
В Кирове росгвардейцы нашли без вести пропавшего пенсионера
С нового года в Кирове изменилась схема движения автобусов
Пункт назначения - Демьяново: в Кировской области с лесовоза на легковушку упало бревно
В Кировской области пропал мальчик-сирота
Кировские приставы выставили на торги арестованные автомобили
От заклинившей двери до попытки суицида: кировские спасатели за праздники совершили 35 выездов
Кировчанин, будучи пьяным, до смерти избил свою соседку
В Кирове парень хотел продажной любви, но потерял деньги
Пьяный ревнивец из Вятских Полян зарубил топором своего соперника
В Кирове побывали «гости из прошлого»
Кировчанка зарезала своего сожителя в первое утро нового года
Моя милиция меня бережет, даже будучи полицией: как стерегли покой кировчан в праздники
Кировчанин, не захотевший заканчивать пьянку, убил хозяина квартиры
Кировская скорая застряла в снежном плену
В Слободском пьянка едва не окончилась убийством
В Кирове пьяный водитель «Калины» столкнулся со встречной машиной
Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе
«Весь лед в выбоинах»: кировчане жалуются на состояние бесплатных катков
В Котельниче зажженная сигарета стала причиной двух смертей