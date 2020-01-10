По статистике кировские учителя зарабатывают 26 тысяч рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:30:28+03:00

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9 декабря, депутат Госдумы Кирилл Черкасов опубликовал на своей странице в соцсети официальные данные о зарплате учителей в Кировской области. Чиновники минпросвещения РФ ссылаются на официальную статистику с января по сентябрь 2019 года. По этим данным, в дошкольной сфере педагоги получают 23002 рубля, в среднем и средне-профессиональном образовании преподаватели зарабатывают чуть больше 26 тысяч рублей, а в дополнительном образовании средняя зарплата составляет 25845 рублей.

- Кроме того, по информации минпросвещения, в Кировской области нет дефицита кадров, - пишет Кирилл Черкасов. - Да и в целом нет никаких проблем. Но когда я поделился этими цифрами с кировскими преподавателям, они в один голос заявили, что таких зарплат у них нет. Чтобы получать такие деньги, учителя должны работать день и ночь.

Также, депутат заявил, что вместе с коллегами он начинает сбор информации о реальных, а не придуманных чиновниками заработных платах. Кирилл Черкасов просит работников образования поделится этим в личных сообщениях или комментариях к публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU