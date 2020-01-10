Скорые под ударом: за сутки в Кировской области произошло два ДТП со спецавтомобилями

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:21:34+03:00

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Как сообщает ГИБДД по Кировской области, утром, 9 января, в ДТП попал санитарный автомобиль УАЗ-3962. Произошло это на 474-м километре трассы Кострома-Киров-Пермь. По предварительным данным, водитель «буханки» съехал в кювет и перевернулся. В этой аварии пострадала 59-летняя пассажирка УАЗа. Она получила травмы и попала в больницу.

В этот же день, в областном центре, на проспекте Строителей произошла авария с еще одним автомобилем скорой помощи марки Ford Tranzit. Водитель спецмашины при выезде из двора столкнулся со «Шкодой Румстер». В результате 68-летняя женщина-пассажир легковушки получила травмы. Ей оказали помощь на месте.

ДТП произошло в Кирове, на проспекте Строителей. Фото: vk.com/gibdd43

ИСТОЧНИК KP.RU