Сотрудникам кировского лесопромышленного комбината не выплатили почти три миллиона рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:50:12+03:00

Сто сотрудников не получили свою зарплату вовремя. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Задолженность по зарплате погасили после вмешательства органов

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Кировский лесопромышленный комбинат погасил задолженность по зарплате сотрудникам после вмешательства прокуратуры. Сумма составила более 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Информация поступила из контролирующих органов. Прокуратура Опаринского района провела проверку на ее основании. Выяснилось, что за октябрь 2019 года зарплату не выплатили вовремя сотне сотрудников. Сумма образовавшейся задолженности составила аж 2,7 миллиона рублей.

Прокуратура Опаринского района возбудила дело об административном нарушении в отношении директора комбината. После этого задолженность перед сотрудниками погасили.

ИСТОЧНИК KP.RU