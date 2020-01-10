2020-01-10T18:21:28+03:00
Происшествия

Группа молодых кировчан похитила человека и вымогала у него деньги

Двоих «рэкетиров» из банды уже задержали
Анастасия РОМАНОВА
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Двоих молодых людей из банды уже задержали и поместили под стражу. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рфДвоих молодых людей из банды уже задержали и поместили под стражу. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рф
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В Кирове задержали двух горожан, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве денег. Об этом сообщают Следственный комитет и УМВД России по Кировской области.

Около года назад 23-летний кировчанин снимал квартиру в одном из домов в районе автовокзала. Через несколько месяцев после того как он съехал оттуда, в его бывшем жилище прорвало трубу. Квартира этажом ниже пострадала от аварии, ее хозяйка решила получить компенсацию. С этой целью обратилась к своим знакомым, молодым людям, которые, к слову, ранее уже имели проблемы с законом. Сообща они решили, что ущерб женщине возместит бывший арендатор квартиры.

Кировчанина разыскали и предложили заплатить компенсацию - ни много ни мало 110 тысяч рублей. Когда мужчина резонно отказался, молодые люди решили вытрясти из него деньги по-плохому. Угрожая физической расправой, в том числе с применением оружия, несчастного против его воли возили на автомобиле от одного кредитного учреждения к другому. Требования у вымогателей были четкие: взять займ либо арендовать машину и передать им. Такие попытки они предпринимали не раз. Не выдержав, молодой человек обратился в полицию.

Двоих из группы, 22-летнего и 27-летнего кировчанина, задержали благодаря операции, спланированной и проведенной совместно с сотрудниками СОБР Росгвардии. Сейчас вымогатели находятся под стражей. Отмечается, что оба были ранее судимы, причем один из них - за нападение на полицейского.

Сейчас устанавливают причастность задержанных к другим преступлениям. По одной только статье «Похищение человека» молодым людям грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Если их вину докажут, то деньги и машина им еще долго не понадобятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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