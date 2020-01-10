2020-01-10T17:50:52+03:00
Происшествия

В Кирове за девять дней пострадало три юных пешехода

Одного из них положили в больницу
Александр МАКАРОВ
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Госавтоинспекция рекомендует пешеходам переходить дорогу в специальных местах. Фото: vk.com/gibdd43Госавтоинспекция рекомендует пешеходам переходить дорогу в специальных местах. Фото: vk.com/gibdd43
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Дети-пешеходы - это самые незащищенные участники дорожного движения. Как сообщает ГИБДД Кирова, за девять дней нового года на городских улицах произошло три ДТП, связанных с наездами на несовершеннолетних.

Так, 9 января текущего года на Октябрьском проспекте напротив дома № 95 водитель автомобиля «Лифан» сбил 8-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте. В результате он получил травмы и был доставлен в больницу.

Схема ДТП на Октябрьском проспекте. Фото: Отдел ГИБДД по г.Кирову

Схема ДТП на Октябрьском проспекте. Фото: Отдел ГИБДД по г.Кирову

Не менее опасен неожиданный выход человека из-за припаркованного транспорта. В этом случае водитель не успеет вовремя увидеть переходящего и остановить свою машину.

По этой причине 7 декабря на улице Чистопрудненской возле дома № 12 39-летний водитель автомобиля «Лада Калина» наехал на 9-летнюю девочку. Она вышла на дорогу из-за стоящего транспортного средства. Ребенок получил травмы, но к счастью обошлось без госпитализации.

В Чистых прудах девочка вышла на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Фото: Отдел ГИБДД по г.Кирову

В Чистых прудах девочка вышла на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Фото: Отдел ГИБДД по г.Кирову

ВАЖНО

Госавтоинспекция рекомендует пешеходам пересекать улицу в безопасных местах. Ими считаются регулируемые и обычные пешеходные переходы. А для того, чтобы Вас было видно в темное время суток, нужно использовать световозвращатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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