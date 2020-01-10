В Кирове росгвардейцы нашли без вести пропавшего пенсионера
Кировские росгвардейцы нашли пенсионера, пропавшего без вести. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.
8 января около четырех часов утра группе задержания поступила ориентировка на кировчанина. 81-летнего пенсионера объявили в розыск как без вести пропавшего. В ходе поиска росгвардейцы заметили на улице Попова пожилого мужчину, который шел по проезжей части без верхней одежды. Приметы прохожего совпали с описанными в ориентировке. Пенсионер признался, что вышел из дома и заблудился.
У мужчины были явные признаки обморожения, поэтому росгвардейцы срочно вызвали скорую помощь. Полицию оповестили о найденном пенсионере.
ИСТОЧНИК KP.RU