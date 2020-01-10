В Кирове росгвардейцы нашли без вести пропавшего пенсионера

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:42:41+03:00

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Кировские росгвардейцы нашли пенсионера, пропавшего без вести. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.

8 января около четырех часов утра группе задержания поступила ориентировка на кировчанина. 81-летнего пенсионера объявили в розыск как без вести пропавшего. В ходе поиска росгвардейцы заметили на улице Попова пожилого мужчину, который шел по проезжей части без верхней одежды. Приметы прохожего совпали с описанными в ориентировке. Пенсионер признался, что вышел из дома и заблудился.

У мужчины были явные признаки обморожения, поэтому росгвардейцы срочно вызвали скорую помощь. Полицию оповестили о найденном пенсионере.

ИСТОЧНИК KP.RU