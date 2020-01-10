2020-01-10T17:37:04+03:00
Общество

С нового года в Кирове изменилась схема движения автобусов

Добавлено два новых и закрыто два старых маршрута
Александр МАКАРОВ
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На новом маршруте работает восемь машин.На новом маршруте работает восемь машин.Фото: Сергей ШИСТАРЕВ
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С 1 января в маршрутную сеть Кирова внесли изменения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кирова. Появились автобусные маршруты № 47 и № 30, а закрылись № 17 и № 37.

- Маршрут № 47 - это удлиненный 17-й, - пояснил замначальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин. - Автобусы точно так же идут от Северной больницы, но не до Центрального рынка, где поворачивал № 17, а до микрорайона Солнечный берег.

На линии работает восемь машин, в час пик интервал движения составляет 12 минут, в выходные дни - 16 минут.

Кроме того, по просьбам жителей Коминтерна и с учетом пробок в районе Лепсе, организован короткий маршрут № 30. Он следует от остановки «Улица Боровая» через Новый мост. А дальше идет по Дзержинского и Ленинградской до «Площади ХХ партсъезда». Сейчас автобусы от «Улицы Боровая» отправляются в час пик каждые восемь минут.

Дмитрий Печенкин пояснил и причины закрытия 37-го маршрута. По его словам, мониторинг показал низкий пассажиропоток. Это говорит о невостребованности данного маршрута у кировчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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