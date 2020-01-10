Пункт назначения - Демьяново: в Кировской области с лесовоза на легковушку упало бревно

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:27:07+03:00

Смертельное ДТП произошло во второй день нового года

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Второе января омрачилось страшным ДТП, которое закончилось трагически. В поселке Демьяново Подосиновского района с лесовоза на легковой автомобиль упало бревно. Об этом сообщили в областном ГИБДД.

Авария случилась в 19:30, на перекрестке улиц Трактовой и Заводской. По предварительным данным, водитель грузовика «Урал» нарушил правила перевозки грузов. Бревно слетело с лесовоза прямо на четырнадцатый ВАЗ. Водитель легковушки, 36-летний мужчина, погиб.

На перевозчика, сидевшего за рулем «Урала», возбудили уголовное дело. Водителю грузовика грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас по этому инциденту продолжается проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU