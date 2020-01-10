2020-01-10T17:12:21+03:00
Общество

Кировские приставы выставили на торги арестованные автомобили

В перечне указано более ста различных машин
Александр МАКАРОВ
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Арестованные у должников машины выставили на продажу. Фото: r43.fssprus.ruАрестованные у должников машины выставили на продажу. Фото: r43.fssprus.ru
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Региональная служба судебных приставов опубликовала на своем сайте список машин, которые находятся на принудительной продаже. Транспорт должников передан для реализации в Росимущество. В перечне есть как отечественные, так и иностранные автомобили.

Самой дешевой является легковушка ВАЗ-21063, 1990 года выпуска. Ее стоимость оценили всего в 4805 рублей. Из арестованных иномарок имеется Nissan Almera, 2003 года. Его продают за 130 тысяч рублей.

В специфическом «прайс-листе» есть и коммерческий транспорт. Например, седельный тягач VOLVO F12, 1994 года выпуска оценивают в 487 тысяч рублей. А видавший виды КамАЗ-5410, изготовленный в 1986 году, стоит 241 тысячу.

Одним из самых дорогих, (1,6 млн рублей) является выставленный на торги Volkswagen Touareg, 2014 года. Кроме того, в списке есть цельнометаллический фургон Iveco Daily за 1,85 млн рублей.

Всего в перечне указано 53 автомобиля «на комиссионных началах» и 66 единиц значится на торгах. Со всей информацией по ним можно ознакомиться на сайте кировских приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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