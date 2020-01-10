От заклинившей двери до попытки суицида: кировские спасатели за праздники совершили 35 выездов

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:05:03+03:00

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Праздники выдались урожайными для спасателей. Кировское управление гражданской защиты приходило на помощь горожанам в течение всех новогодних каникул - с 31 декабря по 8 января. Случаи были самыми разнообразными. Вызывали спасателей на пожары, на помощь маломобильным людям, на сообщения о подозрительных предметах. А однажды они даже пресекли попытку суицида.

Как рассказал начальник КУГЗ Михаил Вохмянин, восемь выездов были к лежачим больным и инвалидам. К примеру, необходимо было помочь людям встать и перелечь на кровать, или перенести их к машине скорой помощи. Четыре раза спасатели помогали вскрыть заклинившие входные двери, чтобы помочь кировчанам попасть домой или, напротив, выйти наружу. Один раз даже помогли врачам и полиции попасть в квартиру, чтобы спасти мужчину, пытавшегося совершить суицид.

Вызывали сотрудников и на ЧП - пожары и сообщения об оставленных подозрительных предметах. Все они, кстати, оказались вовсе не опасными. Всего за праздничную неделю сотрудники муниципального поисково-спасательного отряда совершили 35 выездов.

ИСТОЧНИК KP.RU