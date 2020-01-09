Кировчанин, будучи пьяным, до смерти избил свою соседку

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:00:32+03:00

Мужчина избил свою соседку буквально до смерти. Фото: pixabay.com

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В Кирове мужчина насмерть забил свою соседку. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

2 января наступившего года, в час ночи, в одной из квартир на улице Лепсе обнаружили тело 62-летней женщины. На лице кировчанки были множественные телесные повреждения.

По предварительным данным, косвенной причиной гибели женщины стал алкоголь. Кировчанка распивала алкоголь вместе со своим 46-летним соседом. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которую оппонент предпочел решить посредством физической силы. Травмы, полученные несчастной, оказались для нее смертельными. Впоследствии судебно-медицинское исследование показало: женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.

Подозреваемого задержали. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Мужчине грозит срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU