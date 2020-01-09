2020-01-09T18:00:32+03:00
Происшествия

Кировчанин, будучи пьяным, до смерти избил свою соседку

Женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Мужчина избил свою соседку буквально до смерти. Фото: pixabay.comМужчина избил свою соседку буквально до смерти. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Кирове мужчина насмерть забил свою соседку. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

2 января наступившего года, в час ночи, в одной из квартир на улице Лепсе обнаружили тело 62-летней женщины. На лице кировчанки были множественные телесные повреждения.

По предварительным данным, косвенной причиной гибели женщины стал алкоголь. Кировчанка распивала алкоголь вместе со своим 46-летним соседом. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которую оппонент предпочел решить посредством физической силы. Травмы, полученные несчастной, оказались для нее смертельными. Впоследствии судебно-медицинское исследование показало: женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.

Подозреваемого задержали. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Мужчине грозит срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировчанин, будучи пьяным, до смерти избил свою соседку
В Кирове парень хотел продажной любви, но потерял деньги
Пьяный ревнивец из Вятских Полян зарубил топором своего соперника
В Кирове побывали «гости из прошлого»
Кировчанка зарезала своего сожителя в первое утро нового года
Моя милиция меня бережет, даже будучи полицией: как стерегли покой кировчан в праздники
Кировчанин, не захотевший заканчивать пьянку, убил хозяина квартиры
Кировская скорая застряла в снежном плену
В Слободском пьянка едва не окончилась убийством
В Кирове пьяный водитель «Калины» столкнулся со встречной машиной
Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе
«Весь лед в выбоинах»: кировчане жалуются на состояние бесплатных катков
В Котельниче зажженная сигарета стала причиной двух смертей