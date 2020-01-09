2020-01-09T17:57:36+03:00
Происшествия

В Кирове парень хотел продажной любви, но потерял деньги

Лже-проститутка «развела» его на 15 тысяч рублей
Александр МАКАРОВ
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Молодой человек перевел аванс на незнакомые номераМолодой человек перевел аванс на незнакомые номераФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На днях к кировским полицейским обратился 21-летний кировчанин. Он рассказал, что в соцсетях познакомился с девушкой. В ходе милой беседы та сообщила ему, что находится в Кирове и предложила молодому человеку интим-услуги за деньги.

Как сообщили в УМВД по Кировской области, девушка потребовала с парня аванс в сумме 15 тысяч рублей на номера сотовых телефонов. Но разумеется, после перевода денег мнимая «жрица любви» перестала отвечать на сообщения. Звонки по номерам не принесли результата, они были недоступны.

Полицейские выяснили, что телефоны зарегистрированы в Приморском крае и Ямало-Ненецком АО. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ: «Мошенничество».

ВАЖНО

Полиция призывает граждан не переводить свои деньги незнакомцам. Не нужно оплачивать услуги, которые не были вам оказаны. Если же у вас просят предоплату, торопят и настаивают, следует воздержаться от покупки: возможно вас пытаются обмануть мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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