2020-01-09T17:38:09+03:00
Происшествия

Пьяный ревнивец из Вятских Полян зарубил топором своего соперника

Ссора из-за женщины окончилась убийством
Анастасия РОМАНОВА
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Топор, подвернувшийся под руку пьяному мужчине, стал орудием убийства. Фото: pixabay.comТопор, подвернувшийся под руку пьяному мужчине, стал орудием убийства. Фото: pixabay.com
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Пьяный житель Вятских Полян не смог поделить женщину с собутыльником и зарубил его топором. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.

1 января наступившего года около 12 часов в следственные органы поступило сообщение: нашли тело 35-летнего мужчины с рублеными ранами головы. Как выяснили позднее, двое жителей города выпивали вместе в одной из квартир на улице Дзержинского в Вятских Полянах. Празднование Нового года в какой-то момент зашло слишком далеко, превратившись в конфликт. Виной всему стала ревность: собутыльники не поделили женщину. Под влиянием алкоголя 37-летний мужчина схватился за топор и в пылу ссоры несколько раз ударил им по голове своего соперника. 35-летний пострадавший скончался на месте от полученных ран.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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