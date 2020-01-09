В Кирове побывали «гости из прошлого»

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:25:00+03:00

Горожане были немало удивлены, увидев «гостей из XIII века». Фото: https://vk.com/arsenal_v43

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Клуб исторической реконструкции «Ратный стяг» ежегодно организует новогодние средневековые пиры. В этом году торжество прошло 4 января и воссоздавало трапезу ордена Госпитальеров XIII века.

Мероприятие прошло в стенах музея средневековья «Вятский арсенал», который находится в историко-краеведческом клубе «Мир».

- В пире участвовали как кировские реконструкторы, так и гости из Воркуты, - рассказал «Комсомолке организатор музея «Вятский арсенал», руководитель клуба исторической реконструкции «Ратный стяг», специалист по работе с молодежью клуба «Мир» Николай Ишутинов. - После трапезы ребята решили прогуляться по городу до Театральной площади и обратно.

И, конечно, привлекли внимание кировчан и гостей города, которые гуляли в это время у главной городской елки.

ИСТОЧНИК KP.RU